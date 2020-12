Casalecchio: ministro Difesa Guerini, ricordare è dovere morale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricordare è dovere morale, ed è responsabilità delle istituzioni garantire che mai più la comunità viva un dolore come questo. Lo ha dichiarato in una nota il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ricordando il trentesimo anniversario della strage di Casalecchio di Reno. "A trenta anni di distanza, il ricordo di quel giovedì del 6 dicembre del 1990 rimane vivo nel cuore di tutti, un lutto che ha colpito l'intero Paese. Alle dodici giovani vittime, ai loro familiari, ai sopravvissuti, ai soccorritori che intervennero quel giorno, e alla città di Casalecchio rivolgo il mio pensiero. Ricordare è dovere morale, ed è responsabilità delle istituzioni garantire che mai più la comunità viva un dolore come questo", ha dichiarato Guerini. Era Il 6 dicembre 1990, quando un aereo MB-326 dell'Aeronautica Militare cadde su un edificio dell'Istituto Tecnico Salvemini di Casalecchio di Reno (Bologna) causando la morte di dodici studenti e il ferimento di altre 88 persone. Il velivolo aveva subito un'avaria pochi minuti prima dello schianto.(Res)