Grecia: polizia arresta manifestanti ad Atene che organizzavano proteste per anniversario morte Grigoropoulos

- La polizia ellenica ha arrestato alcune persone che si sono riunite nel quartiere Exarchia, nel centro di Atene, per commemorare il 12mo anniversario della morte di Alexis Grigoropoulos, il ragazzo di 15 anni ucciso durante scontri con le forze dell'ordine nel 2008. Nel primo pomeriggio sono emersi dei video che mostrano la polizia antisommossa che entra in alcuni condomini a Exarchia per fermare i manifestanti che stavano organizzando delle proteste. All'indomani della morte di Grigoropoulos si verificarono ampi disordino ad Atene e in altre città della Grecia per un periodo di due settimane. Da allora, quasi ogni anniversario è caratterizzato da scontri con la polizia, su scala molto più piccola. Quest'anno, l'obiettivo delle forse dell'ordine di mantenere la sicurezza pubblica va di pari passo con la necessità di prevenire i raduni nel contesto delle restrizioni dovute alla pandemia. (Gra)