Covid: Tunisia prolunga coprifuoco fino alla fine di marzo 2021

- La Tunisia ha esteso il coprifuoco per contenere la pandemia di coronavirus fino alle fine di marzo 2021. Lo ha annunciato oggi il ministro della Salute, Faouzi Mehdi. Il coprifuoco nazionale dalle 20:00 alle 05:00, le restrizioni su caffè e ristoranti, le misure di allontanamento sociale e il divieto di eventi di massa, comprese fiere, conferenze e forum, resteranno in vigore, ha annunciato il ministro, secondo cui il picco della seconda ondata di pandemia è previsto per la fine di dicembre. Il ministro ha precisato che le autorità mirano a vaccinare il 20 per cento della popolazione nella prima metà del 2021. Ad oggi, la Tunisia ha registrato circa 103.000 contagi di Covid-19, inclusi oltre 3.500 decessi e 76.000 persone guarite.(Tut)