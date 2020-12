Algeria-Italia: Di Maio visita cantiere estensione metropolitana di Algeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conclusione della sua missione in #Algeria, iniziata ieri, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha visitato il cantiere dell’estensione della metropolitana di Algeri. Lo riferisce la Farnesina in un messaggio sul suo profilo Twitter. Come sottolinea il ministero degli Affari esteri, il cantiere vede eccellenze del Made in Italy impegnate per ampliare e migliorare la rete infrastrutturale del Paese. Attualmente è in costruzione l'estensione della linea 1 da Tafourah - Grande Poste a Place des Martyrs, a nord di Algeri, un tratto di circa 3 chilometri con 3 stazioni. Tra le aziende italiane impegnate figura il Gruppo Trevi.(Ala)