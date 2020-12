Sardegna: assessore Zedda, percorsi formativi per contrastare dispersione scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facilitare il passaggio dalla formazione al mondo del lavoro, contrastare la dispersione scolastica attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro che possono risultare più interessanti per gli studenti, promuovere l'apprendimento attraverso esperienze in contesti lavorativi. Sono i principali obiettivi delle linee di indirizzo relative all'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di istruzione e formazione professione (IeFP), realizzati da Agenzie Formative accreditate presso la Regione Sardegna o imprese che si impegnano ad attivare contratti di apprendistato, per l'anno scolastico/formativo 2021-2024. Con il presente Avviso pubblico la Regione promuove la realizzazione di percorsi formativi triennali di Istruzione e Formazione Professionale – con una dotazione finanziaria complessiva di 1 milione e 865 mila euro a valere sul POR FSE 2014-2020 – per il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale del territorio, al fine di garantire un accesso al mondo del lavoro e una partecipazione attiva alla società. "I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - spiega l'assessore regionale del Lavoro, Formazione e Cooperazione Sociale, Alessandra Zedda - costituiscono un efficace strumento di contrasto alla dispersione scolastica per i giovani che non intendono proseguire nel percorso istituzionale dell'istruzione. Considerate le finalità, cioè fornire ai giovani competenze, sia di base che professionali, i percorsi di IeFP esprimono maggiormente la loro efficacia se progettati avvalendosi del 'sistema duale' e dell'apprendistato che viene, con questo provvedimento, rafforzato come estensione dell'alternanza scuola-lavoro". (segue) (Rsc)