Sardegna: assessore Zedda, percorsi formativi per contrastare dispersione scolastica (2)

- I percorsi di istruzione e formazione professionale oggetto dell'Avviso, destinati prioritariamente ai minori che concluderanno il primo ciclo di istruzione nel 2021, sono finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e prevedono il rilascio da parte della Regione della qualifica professionale triennale di Operatore livello 3 Eqf. Al fine di innalzare i livelli di istruzione dei giovani, ridurre il fallimento formativo precoce e garantire un'offerta formativa unitaria, si intende far sì che le attività formative possano realizzarsi coerentemente con le attività svolte dal sistema scolastico, nell'ottica dell'allineamento dei tempi di erogazione delle attività di formazione professionale con il calendario scolastico regionale e di una preparazione adeguata per svolgere una specifica attività professionale, garantendo inoltre il diritto alla reversibilità delle scelte attraverso i passaggi previsti dal nuovo quadro normativo. "Attraverso le proposte progettuali - conclude l'esponente della Giunta Solinas - si intende quindi promuovere un'offerta formativa che ne incrementi l'efficacia e aumenti l'attrattività per quei giovani che sono alla ricerca di una formazione connotata, in maniera preponderante, da insegnamenti pratici e da metodologie didattiche esperienziali e dovrà mirare alla crescita e alla valorizzazione della persona umana come elemento centrale del processo di apprendimento". (Rsc)