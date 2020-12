Nagorno-Karabakh: Rosato (Iv), dopo firma accordi di pace concentrarsi su sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la firma dell'accordo di pace nel Nagorno-Karabakh è necessario concentrarsi sullo sviluppo. Lo ha affermato in un post su Facebook il il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato (Italia Viva). "Questo fine settimana sono in Azerbaigian, a rafforzare le relazioni tra i nostri Paesi, a pochi giorni dalla firma dell'accordo di pace che ristabilisce i confini con l'Armenia, dopo oltre trent'anni di una sanguinosa guerra. Quella che guido è la prima delegazione straniera ad entrare nei territori del Nagorno-Karabakh restituiti all'Azerbaigian". "Abbiamo trovato città e villaggi saccheggiati e completamente rasi al suolo. Abbiamo visto a Ganja, la seconda città del Paese, i devastanti effetti dei bombardamenti sui civili del mese scorso - prosegue Rosato - Immagini drammatiche, che non si dimenticano. Adesso a questi popoli serve pace e sviluppo". (Res)