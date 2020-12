Maltempo: Coldiretti, milioni di danni in campagne sott'acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terreni già seminati finiti sott’acqua come anche frutteti, vigneti ma a rischio ci sono anche gli animali nelle stalle e si contano anche ponti crollati. frane e smottamenti nelle strade rurali dove la neve ed il rischio valanghe impedisce la circolazione in montagna mentre l’esondazione dei corsi d’acqua ha costretto gli agricoltori all’evacuazione dalle case rurali. E’ quanto emerge dal primo monitoraggio effettuato dalla Coldiretti sugli effetti dell’ondata di maltempo che ha provocato alluvioni e frane lungo la Penisola con milioni di euro di danni all’agricoltura tra produzioni, strutture e macchinari finiti sotto il fango. La situazione più grave si registra per l’esondazione del fiume Panaro nel modenese che ha colpito – sottolinea la Coldiretti - uno dei territori più fertili della campagna modenese caratterizzata da coltivazioni di grano ma anche vigneti, frutteti e allevamenti di bovini da latte per Parmigiano Reggiano. Nelle campagne – rende noto la Coldiretti – si registrano, oltre ai disagi degli agricoltori e delle loro famiglie che hanno dovuto abbandonare le loro case, danni alle abitazioni e ai magazzini, attrezzature e trattori resi inutilizzabili. Allerta alta per le stalle dove – precisa la Coldiretti - gli allevatori sono pronti a trasferire le mucche in un luogo asciutto nel caso l’acqua dovesse raggiungere l’azienda. (segue) (Rin)