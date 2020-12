Indonesia: governo protesta per dichiarazioni indipendentista papuano Benda dal Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell’Indonesia ha reso noto di aver protestato formalmente col Regno Unito per l’annuncio fatto del leader separatista Benny Wenda dal territorio britannico. Lo riferisce il quotidiano “The Jakarta Post”. Wenda si è autoproclamato presidente di un governo ad interim di un nuovo Stato, corrispondente alla provincia indonesiana di Papua. Secondo il portavoce del ministero, Teuku Faizasyah, l’ambasciatore britannico Owen Jenkins a Giacarta è stato convocato venerdì per la protesta formale e ha ribadito la posizione del governo di Londra sulla sovranità e l’integrità dell’Indonesia. Wenda vive in Gran Bretagna da molti anni. La sua autoproclamazione non è stata sostenuta dal Movimento Papua libera (Opm), che raccoglie vari gruppi indipendentisti.(Fim)