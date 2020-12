Moldova: manifestazione a Chisinau per chiedere dimissioni premier Chicu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sostenitori della presidente eletta della Moldova, Maia Sandu, si sono radunati oggi a Chisinau per chiedere le dimissioni del premier Ion Chicu. I manifestanti hanno bloccato il traffico nella capitale moldova, come riferiscono i media locali. Fra le richieste emerse dalla protesta anche quella di vedere l'attuale capo dello Stato, Igor Dodon, processato per corruzione. "I cittadini dovrebbero svegliarsi e chiedere elezioni anticipate. Per fare questo, c'è solo un modo: che il capo del governo dimostri di essere un uomo e si dimetta", ha detto Igor Grosu, uno dei leader del Partito azione e solidarietà, la formazione di Sandu. (segue) (Rob)