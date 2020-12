Moldova: manifestazione a Chisinau per chiedere dimissioni premier Chicu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di giovedì Sandu si è presentata davanti al Parlamento di Chisinau, dove diverse migliaia di persone stanno protestando, su sua richiesta, contro alcune iniziative legislative avanzate dal Partito socialista della Moldova (Psmr). In una dichiarazione, Sandu ha detto che le persone sono scese in piazza per difendere la democrazia e ha denunciato il cattivo modo in cui l'attuale governo e il presidente in carica Igor Dodon hanno gestito la crisi del Covid-19. Rivolgendosi ai cittadini, Sandu ha accusato la coalizione Psmr-Partito Sor di ridurre i poteri del presidente, mentre la gente non ha nulla con cui sopravvivere. "Siamo qui oggi per difendere la nostra democrazia, per difendere il nostro diritto ad avere un Paese senza corruzione, senza povertà, un Paese in cui ci viene resa giustizia. Allo stesso tempo, dobbiamo prenderci cura della nostra salute, quindi per favore seguite le regole sanitarie", ha dichiarato Sandu. (segue) (Rob)