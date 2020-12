Moldova: manifestazione a Chisinau per chiedere dimissioni premier Chicu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quasi dieci mesi - ha proseguito la presidente eletta - Dodon e il suo governo hanno fatto male le cose, ed è per loro che dobbiamo scendere di nuovo in piazza in mezzo a una pandemia per difendere i nostri diritti. Le persone muoiono negli ospedali perché non hanno medicine, non hanno niente da mangiare mentre i socialisti hanno la preoccupazione di ridurre i poteri del presidente. Hanno capito che faremo ordine nel Paese, fermeremo i ladri e per loro non va bene", ha detto Sandu che ha chiesto ai cittadini unità assicurando che lavorerà per mantenere le promesse fatte, ma per questo il Paese deve "sbarazzarsi dei ladri del Parlamento". (segue) (Rob)