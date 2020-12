Nepal: crisi Partito comunista, la segreteria passa la parola al comitato permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segreteria del Partito comunista del Nepal (Ncp), riunitasi ieri a Katmandu per discutere i documenti politici dei due copresidenti, il primo ministro Khadga Prasad Sharma Oli e Pushpa Kamal Dahal, da mesi in conflitto, non ha preso posizione e ha rinviato la questione al comitato permanente, che si è riunito oggi. Oli, presente all’incontro di ieri, si è opposto alla decisione e non ha partecipato alla riunione odierna, secondo quanto riferito alla stampa dal portavoce del partito, Narayan Kaji Shrestha. Il comitato permanente si riunirà di nuovo il 13 dicembre. Oli è in minoranza sia nella segreteria, composta da nove membri, sia nel comitato permanente, di 45, mentre Dahal, appoggiato da Madhav Kumar Nepal, figura di spicco con una sua corrente, ha la maggioranza, Lo scontro al vertice si trascina da mesi, col rischio di una scissione. (segue) (Inn)