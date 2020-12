Nepal: crisi Partito comunista, la segreteria passa la parola al comitato permanente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 13 novembre Dahal, che ha poteri esecutivi, ha presentato un documento in cui ha criticato duramente Oli, accusandolo di non essere in grado di guidare il partito e il governo e chiedendogli di “fare un sacrificio” per l’unità del partito. Oli, dopo aver respinto dal punto di vista procedurale la relazione di Dahal, perché non ne era stato informato, come dovrebbe essere in una presidenza condivisa, ha chiesto tempo per replicare e dichiarato concluso il loro precedente accordo di tregua. Quindi il 28 novembre ha risposto con un documento di 38 pagine e 53 punti lanciando a sua volta accuse politiche e personali, dalla questione della giustizia di transizione per chiudere la stagione della guerra civile (1996-2006) alla gestione dei poteri esecutivi. (segue) (Inn)