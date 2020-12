Nepal: crisi Partito comunista, la segreteria passa la parola al comitato permanente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ncp è nato due anni fa dall’unione tra il Partito comunista marxista-leninista unificato (Uml) guidato da Oli e il Partito comunista - Centro maoista (Cm) guidato da Dahal. Le due formazioni hanno vinto da alleate, e annunciando la fusione, le elezioni di fine 2017, le prime dopo la riforma costituzionale del 2015 che ha dato al paese un assetto federale. Insieme hanno ottenuto una larghissima maggioranza parlamentare, di due terzi. Tuttavia, il processo di fusione non è mai stato davvero completato a causa delle differenze ideologiche irrisolte e delle divergenze sull'organizzazione. In particolare c’è uno scontro tra la formula della “democrazia multipartitica del popolo”, sostenuta da Oli, e quella della “democrazia del popolo del XXI secolo” propugnata da Dahal. L’intesa pre-unificazione prevedeva anche l’avvicendamento alla guida del governo, metà legislatura per uno. Nel novembre del 2019, tuttavia, è stato raggiunto un nuovo accordo in base al quale Oli avrebbe guidato l’esecutivo per l’intera durata del mandato quinquennale e Dahal avrebbe guidato il partito come “presidente esecutivo”. (segue) (Inn)