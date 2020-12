Nepal: crisi Partito comunista, la segreteria passa la parola al comitato permanente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dahal ha accusato Oli di non aver rispettato i termini dell’ultimo accordo e ha chiesto il ritorno al precedente. La crisi interna al partito di governo del Nepal si è trascinata per tutta l’estate, coinvolgendo anche le istituzioni e oltrepassando i confini nazionali. Sia Oli che Dahal, infatti, hanno incontrato la presidente della Repubblica, Bidhya Devi Bhandari, la cui imparzialità è stata messa in dubbio dalla stampa nepalese quando il capo di Stato, a luglio, ha accolto la richiesta del governo di prorogare la sessione parlamentare in corso. Inoltre, ci sono stati diversi colloqui tra l’ambasciatrice della Cina a Katmandu, Hou Yanqi, e alcuni dirigenti dell’Ncp, compresi i copresidenti; secondo la stampa nepalese la diplomatica cinese è intervenuta per cercare di mediare e tenere unito il partito. Il coinvolgimento cinese è coinciso con un picco negativo nelle relazioni tra Nepal e India, originato da una disputa territoriale. (segue) (Inn)