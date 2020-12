Governo: Pd, politiche green e lotta cambiamenti climatici centrali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Braga, l’altra grande priorità è accompagnare il pieno sviluppo dell’economia circolare in tutti i settori produttivi, dall’edilizia, alla gestione dei rifiuti, realizzando gli impianti che servono e semplificando le autorizzazioni per il recupero della materia e il suo riutilizzo nei cicli produttivi. "Per questo è indispensabile un grande investimento nella formazione di competenze green nella pubblica amministrazione e nel rafforzamento delle agenzie ambientali, per accompagnare i processi di sviluppo dell’economia verde e una nuova stagione di investimenti pubblici in settori strategici come la mobilità sostenibile e il settore idrico, soprattutto nel Mezzogiorno. È importante che il Collegato ambientale venga emanato il prima possibile e che la riduzione dei Sussidi ambientalmente dannosi (Sad) prosegua anche in questa Legge di bilancio. La maggioranza e il Governo – conclude - hanno la responsabilità di attuare queste politiche con determinazione, aggregando le tante energie presenti nel Paese con cui il PD si sta confrontando e dando concretezza agli impegni che abbiamo assunto a livello internazionale proprio su questi temi con la presidenza del G20". (Rin)