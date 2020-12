Trasporto aereo: Windrose taglia alcuni voli Kiev-Zagabria per decisioni autorità Croazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea ucraina Windrose Airlines ha cancellato alcune partenze sulla rotta Kiev-Zagabria. Il vettore, come riferiscono i media croati, ha preso tale decisione in seguito all'introduzione di nuove restrizioni nel Paese dei Balcani, volte a contenere il numero di contagi da coronavirus. Windrose ha deciso di cancellare i collegamenti fra il 6 e il 9 dicembre, dal momento che le normative in Croazia limiterebbero di fatto l'ingresso di cittadini stranieri nel Paese. I voli fra Kiev e Zagabria riprenderanno dal 13 dicembre. La compagnia aerea ucraina vede comunque un grande potenziale sulla linea per Zagabria. Nel secondo mese di operatività del collegamento si è infatti registrata un'occupazione media della cabina passeggeri del 72 per cento.(Seb)