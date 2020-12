Usa: Obama a "La Vanguardia", mia eredità politico sono sanità, salvataggio economia e clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistenza sanitaria, il salvataggio dell'economia dal rischio di una nuova grande depressione, la lotta al cambiamento climatico con altri Paesi sono le principali eredità della mia amministrazione. Lo ha affermato l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, in un'intervista al quotidiano "La Vanguardia", aggiungendo di sentirsi "tremendamente ispirato" dai giovani che guidano la lotta contro il cambiamento climatico, la disuguaglianza, le ingiustizie razziali. In merito alla questione razziale negli Usa, Obama ha dichiarato di non aver mai pensato che sarebbe terminata con il suo arrivo alla Casa Bianca. La sua elezione, infatti, avrebbe "preoccupato molte persone, in alcuni casi esplicitamente e in altri inconsciamente". Il ricorso alla politica dell'identità, ai discorsi xenofobi e alle teorie cospirative "cominciava già a generare rendite politiche. Da lì siamo passati alle teorie incoraggiate da Donald Trump, che ha messo in discussione il mio luogo di nascita e, poco dopo, alla stessa vittoria elettorale". Obama ha poi evidenziato che durante la sua presidenza "un'intera generazione di bambini è cresciuta con l'idea che fosse raro o eccezionale che la persona che ricopriva la carica più importante del Paese fosse di colore". L'ex presidente ha quindi invitato a "far sparire quegli atteggiamenti che hanno fatto così tanti danni alla cultura americana". (Spm)