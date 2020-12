Viabilità: su A1 Milano-Napoli chiusure notturne delle stazioni di Fiorenzuola e Basso Lodigiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle tre notti consecutive di mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 dicembre, con orario 21-6, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata verso Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna e da Milano.Sarà contestualmente chiuso il ramo di allacciamento sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Cremona/Brescia. In alternativa, Autostrade consiglia, per la chiusura di Fiorenzuola, di utilizzare la stazione di Fidenza o di Piacenza sud; per la chiusura allacciamento A21, di proseguire sulla A1 verso Milano e immettersi sulla A21 verso Brescia, dalla Complanare di Piacenza. Dalle 21 di venerdì 11 alle 6 di sabato 12 dicembre, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata verso Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna e da Milano. In alternativa Autostrade consiglia di utilizzare la stazione di Casalpusterlengo o di Piacenza sud. (com)