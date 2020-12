Hong Kong: congelati conti di Ted Hui, ex legislatore in “autoesilio” nel Regno Unito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hui ha spiegato le ragioni del suo “autoesilio” su Facebook il 3 dicembre. “Dall’attuazione della legge sulla sicurezza nazionale, fino alla mia recente uscita dal Consiglio legislativo, mi sono chiesto cos’altro posso fare per Hong Kong. Ho provato a lottare e speravo di combattere per strada come l’anno scorso, senza preoccuparmi più della responsabilità penale. Ho anche cercato di rimanere al consiglio morente e di usare la mia posizione per affrontare la tirannia. Ora che niente di tutto ciò può davvero ottenere nulla, tutta la resistenza che posso opporre come cittadino hongkonghese – e dalla mia posizione – è continuare a parlare per Hong Kong, e lasciare che il mondo ascolti ancora le grida del popolo nella nostra lotta per la libertà di parola che la gente di Hong Kong merita, nell’aria libera della terra straniera”, ha scritto. “Combatterò anche con altri compagni in esilio, come Nathan [Law], e amplierò il fronte di battaglia internazionale di Hong Kong”, ha aggiunto. (Cip)