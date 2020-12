Roma: Pedica (Pd), per Natale subito piano bus anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'arrivo delle feste, a Roma "serve subito un piano trasporti anti-Covid". E' quanto afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. "Gli autobus in centro girano già affollati, figuriamoci cosa potrà accadere a partire dalla prossima settimana quando inizierà lo shopping natalizio. Raggi cerchi di agire per tempo e non si faccia trovare, come al solito, impreparata. Questa volta, in piena emergenza sanitaria, è vietato sbagliare. Mi auguro che Raggi e l'Atac abbiano già le idee chiare su come evitare gli assembramenti nelle strade del centro e il sovraffollamento sui mezzi pubblici – aggiunge Pedica -. E mi auguro anche che abbiano già predisposto i dovuti controlli". (Com)