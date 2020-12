Spagna: Juan Carlos presenta a Fisco richiesta sanatoria per 120 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re emerito spagnolo Juan Carlos, da oltre quattro mesi in esilio volontario ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, ha presentato una richiesta per regolarizzare la sua posizione fiscale all'Agenzia delle entrate, attraverso il suo legale Javier Sánchez-Junco. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Pais", la dichiarazione non sarebbe legata ai suoi possibili beni all'estero, ma all'uso di carte bancarie di cui non era titolare da parte di Juan Carlos I e dei suoi parenti con "fondi opachi" dell'uomo d'affari messicano Allen Sanginés-Krause, su cui sta indagando la Corte Suprema. Le carte sono state utilizzate tra il 2016 e il 2018, quando il re emerito aveva già abdicato e perso la sua inviolabilità. L'importo delle transazioni supererebbe i 120 mila euro, limite oltre il quale è considerato un reato fiscale, punibile fino a cinque anni di carcere. (segue) (Spm)