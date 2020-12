Spagna: Juan Carlos presenta a Fisco richiesta sanatoria per 120 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento del Tesoro sta ancora analizzando il dossier presentato dal legale e nei prossimi giorni deciderà se accogliere o meno la richiesta. La dichiarazione sui fondi delle carte opache lascia in sospeso la regolarizzazione dei possibili beni che Juan Carlos possiede all'estero, oltre ai 65 milioni trasferiti a Corinna Larsen. Secondo quanto spiegato da "El Pais", il prezzo della regolarizzazione non sarebbe a buon mercato, poiché il tasso da pagare si aggirerebbe intorno al 50 per cento del loro valore, a cui va aggiunta una maggiorazione del 20 per cento per la dichiarazione tardiva e gli interessi di mora. (Spm)