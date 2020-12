Vaccino: Arcuri, disponibile anche per i migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino sarà distribuito anche ai migranti: hanno diritti uguali a quelli dei cittadini italiani. Lo afferma il commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, a Mezz'ora in Più. "Importante che tutte le persone che attraversano le nostre strade possano essere sottoposte alla vaccinazione", aggiunge. Arcuri dichiara poi che i vaccini saranno stoccati come primo hub all'aeroporto di Pratica di Mare, dunque ci sarà un "sistema informativo di monitoraggio molto evoluto". (Rin)