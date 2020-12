Sport: si conclude a Monza il Mondiale di rally, Ogier vince titolo piloti, Hyundai quello costruttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il campionato del Mondo rally si è concluso sull'Autodromo Nazionale Monza, con l'Aci Rally Monza 2020, una manifestazione organizzata da Automobile Club d'Italia, Autodromo Nazionale Monza e Sias, che ha assegnato i maggiori titoli iridati: il Wrc, il Wrc2, il Wrc3 e il titolo di campione Junior Wrc. Il 37enne Sebastien Ogier, con la Toyota Yaris Wrc, divisa con Julien Ingrassia, ha conquistato il settimo titolo del Mondiale piloti. Arrivato all'appuntamento finale del campionato con un distacco pesante nei confronti del compagno di colori Elfyn Evans, per conquistare il Mondiale doveva vincere la gara e sperare in qualche contrattempo del suo avversario. Così è stato con Elfyn Evans finito fuori strada in un tratto particolarmente innevato del percorso. Aci Rally Monza ha incoronato anche il costruttore campione del Mondo: il titolo è andato alla Hyundai. A portare i punti decisivi per la casa coreana sono stati Ott Tanak, campione del mondo uscente, insieme a Martin Jarveoja, e Dani Sordo con Carlos Del Barrio. I due hanno portato le loro Hyundai i20 Coupé Wrc, della squadra Hyundai Shell Mobis Wrt diretta dall'ingegnere Andrea Adamo, rispettivamente al secondo e terzo posto in gara. L'Aci Rally Monza ha incoronato Mads Ostberg con Torstein Eriksen su Citroen C3 del Team PH Sport Campione Fia Wrc 2, il 33enne norvegese è passato in testa dopo la nona posizione nella giornata di sabato 5 e ha difeso la vetta fino al traguardo. (segue) (com)