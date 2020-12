Sport: si conclude a Monza il Mondiale di rally, Ogier vince titolo piloti, Hyundai quello costruttori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pontus Tidemand navigato da Patrik Barth, ha chiuso al secondo posto sia la gara sia la serie mondiale, per il 30enne svedese del Toksport WRT successo in tre prove speciali, ma su lui ha negativamente pesato il gioco degli scarti in campionato. Sul podio italiano anche il ceco Jan Copecky con Jan Hlousek sulla Skoda Fabia. Campione Fia Wrc 3 è Jari Huttunen: il 26enne finlandese navigato da Mikko Lukka sulla Hyundai NG i20 ha vinto due crono e gli è basta la terza posizione in gara per conquistare il titolo. Il norvegese Andreas Mikkelsen e Anders Jaeger su Skoda Fabia hanno dominato la gara con il miglior tempo in sette prove. Il titolo Fia Junior Wrc è andato infine a Tom Kristensson, il driver svedese classe 1991, che con a fianco Joakim Sjoberg ha dominato all'Aci Rally Monza. Primo equipaggio italiano in gara quello formato dal bergamasco Alessandro Perico e Mauro Turati che sulla Skoda Fabia si sono classificati al 19° posto assoluto. Umberto Scandola su Hyundai NG i20, ha riportato il nome di un pilota italiano alla vittoria in una prova speciale mondiale, la Ps 11 del sabato, ma purtroppo il veronese si è poi ritirato nella giornata conclusiva per un problema meccanico. Andrea Mabellini in coppia con Virginia Lenzi su Abarth 124 Rally si aggiudica la Fia Rgt Cup, grazie al secondo posto in gara alle spalle del francese Pierre Ragues su Alpine A110, che si aggiunge al successo già ottenuto nella categoria al Rally di Roma Capitale. (com)