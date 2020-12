Egitto: terminata udienza su caso Patrick Zaki, esito sarà annunciato domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ terminata l’udienza del Tribunale del Cairo relativa all’esame della custodia cautelare per lo studente dell’Università Alma Mater di Bologna e attivista egiziano, Patrick Zaki, arrestato lo scorso 8 febbraio all’aeroporto del Cairo con l’accusa di sovversione. Secondo quanto annunciato dalle autorità giudiziare egiziane l’esito della seduta verrà annunciato domani. L’udienza è avvenuta ala presenza di Zaki, dei suoi legali e dei rappresentanti delle ambasciate italiane, Germania, Olanda e Canada, più l'avvocato dell'Unione Europea. L’udienza è avvenuta dopo la scarcerazione lo corso 3 dicembre dei dirigenti dell’Iniziativa per i diritti della persona (Eipr) di cui Zaki era uno dei membri. A seguito delle forti critiche da parte della comunità internazionale e dei Paesi europei, tra cui l’Italia, le autorità egiziane hanno deciso di rilasciare il direttore esecutivo Gasser Abdel Razek, Mohammed Bashir e Karim Ennarah, aprendo uno spiraglio anche per un rilascio dello stesso Zaki.(Cae)