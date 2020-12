Viterbo: crepa di 30 metri sull’asfalto, chiusa la superstrada 675

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una preoccupante crepa si è creata questa mattina a Viterbo sulla superstrada 675 al chilometro 59, nei pressi dell’uscita di Viterbo-Nord (Cassia-Siena). La crepa è lunga circa 30 metri e larga, nel punto più ampio, una decina di centimetri. Sul posto i sono arrivati i vigili del fuoco e i tecnici dell’Anas. Dopo una prima valutazione si è deciso per la chiusura del traffico in entrambi i sensi di marcia. Le cause sarebbero riconducibili al maltempo. In particolare si ipotizza un cedimento del muro di contenimento sottostante. Per questo il traffico è stato interrotto in attesa del miglioramento delle condizioni meteo che permettano una più attenta valutazione della situazione ed eventuali interventi da effettuare.(Rer)