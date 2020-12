Covid: Camporini (Azione), ok Pratica di mare ma governo non scarichi responsabilità su Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ottima la scelta di utilizzare la base di Pratica di Mare come hub per la ricezione e lo stoccaggio per la distribuzione dei milioni di dosi di vaccino necessari per lasciarci alle spalle questa tragedia. Ma non deve certo essere l'occasione per sgravare le altre autorità di governo dalle loro pesanti responsabilità per le carenze in tema di predisposizione e preparazione di procedure, strutture e mezzi, che abbiamo dovuto purtroppo constatare. Lo dichiara Vincenzo Camporini, responsabile Difesa e Sicurezza di Azione. "Siamo da tempo abituati ad un impiego, improprio, di supplenza delle Forze Armate alle inefficienze e alle manchevolezze delle strutture civili: non è certo questo il caso del supporto che stanno fornendo per un'emergenza reale e devastante come la pandemia . Si tratta di una situazione in cui l'organizzazione, le capacità e l'operatività della struttura militare può fare la differenza", aggiunge Caporini. (Rin)