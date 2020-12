Scuola, Azzolina: "Possibili doppi turni pomeridiani ma non apriremo di domenica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola non si sottrae a un'eventuale introduzione dei turni pomeridiani. Lo afferma la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina a l'Aria di domenica su La7. "L'importante è mandare a scuola il 75 per cento degli studenti delle superiori", aggiunge.La possibilità di andare a scuola la domenica non penso sia da perseguire, anche le famiglie non lo vogliono, ha detto ancora. La ministra ha affermato che non si possono tenere aperte le scuole ad agosto. "Si può pensare al massimo ad allungare il calendario scolastico al mese di giugno". (Rin)