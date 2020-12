Romania: elezioni politiche, affluenza del 19,7 per cento alle ore 15

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 19,7 per cento degli elettori si è recato finora alle urne in Romania per le parlamentari. Questo il dato reso noto dalla Commissione elettorale centrale romena per le ore 15. L'affluenza comincia a riavvicinarsi a quella della precedente tornata, nel 2016, quando il 20,2 per cento degli elettori si era recato ai seggi alle 15.00. La maggior parte dei voti sono finora stati registrati nelle aree urbane, quasi 2 milioni. (Rob)