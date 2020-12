Iran: Consiglio cooperazione Golfo, qualsiasi accordo deve impedire sviluppo armi nucleari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il programma nucleare iraniano rappresenta ancora una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale e sono ancora in corso attività segrete per ottenere armi nucleari da parte dell’Iran”, ha affermato Al Hajraf. "Le armi nucleari rappresentano una seria minaccia per il nostro pianeta”, ha dichiarato il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo. “Al contrario – ha aggiunto - non si oppongono all’utilizzo dell’energia nucleare per scopi pacifici se il paese adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei suoi impianti nucleari”. Secondo il segretario generale del Ccg, i Paesi della regione sono preoccupati per il reattore nucleare iraniano nella città di Mahshahr perché "si trova su una linea sismica attiva che può esporre la regione a un pericolo sostanziale in caso di perdite di materiale radioattivo". Infine, Al Hajraf ha invitto la comunità internazionale a proseguire i suoi sforzi per creare un Medio Oriente privo di armi nucleari. (Res)