Polonia: amministrazione presidenziale, solo primo ministro può comunicare posizione del Paese in merito a veto Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo il primo ministro ha l'incarico di comunicare la posizione della Polonia sul veto al bilancio dell'Unione europea. Lo ha reso noto oggi il direttore dell'ufficio di presidenza polacca, Krzysztof Szczerski, in un'intervista all'agenzia di stampa "Pap". “In una situazione di trattative tese come quella attuale, gli annunci sui negoziati devono provenire da un'unica fonte. Questa fonte è il primo ministro Mateusz Morawiecki", ha detto Szczerski. "Nessun'altra proposta avanzata da altri dovrebbe venire presa in considerazione", ha aggiunto il funzionario. Il vicepremier polacco Jaroslaw Gowin ha dichiarato giovedì che la Varsavia sarebbe pronta a revocare il veto qualora i leader dell'Ue avessero approvato una dichiarazione esplicativa sul legame tra i fondi europei e lo stato di diritto; il giorno successivo il primo ministro Mateusz Morawiecki ha detto che la posizione del Paese non è cambiata. (Vap)