Usa: sindrome Avana, per Accademia scienze plausibile esposizione diplomatici a radiofrequenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sintomi della cosiddetta sindrome dell’Avana, riferiti da diplomatici statunitensi in servizio a Cuba, sono compatibili con gli effetti dell’emissione di radiofrequenze. È la conclusione della “Valutazione della malattia dei dipendenti del governo degli Stati Uniti e dei loro familiari presso le ambasciate d’oltremare” effettuata dall’Accademia nazionale di scienze, ingegneria e medicina (Nasem) su richiesta del dipartimento di Stato Usa. “Alla fine del 2016, il personale dell’ambasciata degli Stati Uniti a L’Avana, Cuba, ha iniziato a segnalare lo sviluppo di una serie insolita di sintomi e segni clinici. Per alcuni di questi pazienti, il caso è iniziato con l’insorgenza improvvisa di un forte rumore, percepito con caratteristiche direzionali, e accompagnato da dolore in una o entrambe le orecchie o in un’ampia regione della testa e, in alcuni casi, da una sensazione di pressione o vibrazione della testa, vertigini, seguite in alcuni casi da tinnito, problemi visivi, vertigini e difficoltà cognitive”, ricorda un’introduzione dell’Accademia. (segue) (Nys)