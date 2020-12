Usa: sindrome Avana, per Accademia scienze plausibile esposizione diplomatici a radiofrequenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Altro personale assegnato al consolato degli Stati Uniti a Canton, in Cina, ha riportato sintomi e segni simili in misura diversa, a partire dall’anno successivo. A giugno 2020, molte di queste persone continuavano a soffrire di questi e/o altri problemi di salute”, prosegue il testo. L’Accademia fa presente che sono state proposte “molteplici ipotesi” per spiegare questi casi clinici, che il comitato incaricato della valutazione ha passato in rassegna. Al termine di questo lavoro, i 19 esperti del gruppo hanno circoscritto alcuni “meccanismi plausibili”. Secondo la relazione i sintomi sono “coerenti con gli effetti dell’energia a radiofrequenza diretta e pulsata” e l’eterogeneità dei sintomi potrebbe dipendere dalla diversità dell’esposizione. (segue) (Nys)