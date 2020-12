Usa: sindrome Avana, per Accademia scienze plausibile esposizione diplomatici a radiofrequenze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato ha preso in considerazione anche “esposizioni chimiche, malattie infettive e problemi psicologici come potenziali cause o fattori aggravanti”, ma ha ritenuto “improbabile” un’intossicazione da organofosfati e/o piretroidi, usati negli insetticidi. Quanto a possibili agenti infettivi, è stata ritenuta improbabile anche una responsabilità del virus Zyka. D’altra parte, secondo gli esperti, la natura acuta, improvvisa e insolita dei sintomi rende difficile attribuirli a fattori psicologici e sociali, anche se la loro variabilità lascia aperta la possibilità di concause multiple. Alcuni casi, ad esempio, potrebbero essere spiegati con la Dizziness posturale percettiva persistente (Pppd), un disturbo vestibolare funzionale cronico. (segue) (Nys)