Afghanistan: Usa accolgono prima riunione Comitato direttivo Alto consiglio riconciliazione

- Gli Stati Uniti hanno accolto con favore la formazione e la prima riunione del Comitato direttivo dell'Alto consiglio afgano per la riconciliazione nazionale. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. Il Comitato è presieduto da Abdullah Abdullah e riunisce esponenti di tutto lo spettro politico dell’Afghanistan per prendere decisioni e mobilitare il sostegno per una pace giusta e duratura. “Tutte le parti del conflitto dovrebbero unirsi e tracciare un percorso verso la pace. In qualità di organo autorevole per la pace, l'Alto consiglio e il suo Comitato direttivo forniranno consulenza e guida al team negoziale della Repubblica islamica con i talebani sui termini di un accordo su una tabella di marcia politica, condivisione del potere e la lunga guerra del paese”, riferisce la nota del dipartimento di Stato Usa.(Nys)