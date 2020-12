Covid: Casu (Pd Roma), fatti gravi al Pincio, schiaffo a chi fa sacrifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fatti gravi e irresponsabili quelli accaduto ieri al Pincio, sia per l’assembramento sia per l’indecorosa rissa: uno schiaffo in faccia a tutti i romani che stanno compiendo enormi sacrifici per combattere il virus e a chi ogni giorno serve lo Stato per difendere la salute e la sicurezza di tutti". Lo dichiara in una nota il segretario romano del Pd Andrea Casu. "Chiediamo alle Istituzioni piena luce e giustizia su questa pagina indegna. Qui se non capiamo tutti che la situazione è seria e che bisogna rispettare le regole, ne usciremo sempre più tardi e con maggiore difficoltà", conclude. (Com)