Romania: elezioni politiche, affluenza al 13,85 per cento alle ore 13.00

- Alle ore 13, solo il 13,85 per cento degli aventi diritto ha votato alle elezioni politiche in Romania. La differenza rispetto al 2016 aumenta, considerando che nella tornata elettorale di quattro anni fa aveva votato il 16,62 per cento dei cittadini alla stessa ora. Lo ha annunciato la Commissione elettorale centrale (Cec) con un comunicato. Le contee del sud del Paese (Mehedinti, Olt e Teleorman) sono in testa come presenza al voto, oltre il 20 per cento. A Bucarest, il 14 per cento degli elettori ha votato fino alle ore 13. C'è una differenza di circa 300 mila elettori tra aree rurali e urbane. Più di 120 mila romeni all'estero hanno votato finora. (Rob)