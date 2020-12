India: protesta agricoltori, Congresso e altri partiti appoggiano sciopero generale 8 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione in India, insieme ad altri partiti, ha deciso di appoggiare lo sciopero generale (“bharat bandh”) indetto da diverse organizzazioni sindacali degli agricoltori per protestare contro le recenti leggi sulla liberalizzazione del commercio agricolo, approvate a fine settembre. A sostegno dei coltivatori si sono espressi anche il Partito dell’uomo comune (Aap), al governo a Nuova Delhi, l’All India Trinamol Congress (Tmc), il Telangana Rashtra Samithi (Trs), il Rashtriya Janata Dal (Rjd) e diverse formazioni di sinistra: Partito comunista marxista (Cpim) e marxista leninista (Cpiml), Partito socialista rivoluzionario (Rsp) e Blocco avanzato (Aifb). Al fianco degli agricoltori, inoltre, ci saranno numerosi sindacati del commercio e bancari. I leader della protesta si sono confrontati tre volte con una delegazione del governo questa settimana (il primo il 3 e il 5 dicembre) e un nuovo confronto è in programma il 9 dicembre. Finora le discussioni non sono servite a raggiungere un accordo: l’esecutivo ha assicurato il mantenimento del sostegno ai prezzi, si è detto disposto a modificare alcune disposizioni e ha chiesto più tempo per presentare delle proposte. Gli agricoltori hanno ribadito la richiesta della revoca delle riforme, rifiutando emendamenti circoscritti. (segue) (Inn)