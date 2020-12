India: protesta agricoltori, Congresso e altri partiti appoggiano sciopero generale 8 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mobilitazione è partita dal Punjab, considerato “il granaio dell’India”, dove per settimane gli agricoltori hanno manifestato organizzando blocchi dei binari (“rail roko”), che hanno quasi paralizzato lo Stato. La scorsa settimana gli stessi leader della protesta hanno deciso di mettervi fine e di marciare verso la capitale, dove i manifestanti sono arrivati il 26 novembre. La protesta ha assunto sui media il nome “Dilli Chalo” (simile al titolo di un film del 2011, “Chalo Dilli” di Shashant Shah), ovvero “Andiamo a Delhi”. I manifestanti, tra i quali ci sono anche coltivatori dell’Haryana, dell’Uttarakhand e dell’Uttar Pradesh, si sono concentrati nei posti di confine di Singhu e Tikri, nell’area di Burari, in un grande spazio aperto chiamato Nirankari Samagam Ground, e sulla strada Delhi-Noida. La protesta ha avuto anche un’eco in due paesi con importanti comunità indiane: il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, ha definito la situazione “preoccupante” e il suo ambasciatore in India è stato convocato dal ministero degli Esteri di Nuova Delhi; inoltre, secondo l’agenzia di stampa indiana “Asian News International” (“Ani”), 26 parlamentari del Regno Unito, principalmente del Labour, hanno scritto al ministro degli Esteri, Dominic Raab, per chiedergli di parlare della questione col governo indiano. (segue) (Inn)