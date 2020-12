Libia: inviato Onu tiene riunione virtuale del Foro di dialogo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentante speciale ad interim del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia e capo della Missione Unsmil, Stephanie Williams, ha tenuto un incontro virtuale del Foro di dialogo politico libico per informare i partecipanti sui risultati del processo di voto e per discutere i passi futuri del processo politico. Secondo quanto riferisce una nota di Unsmil, la Williams ha elogiato i significativi progressi compiuti dai partecipanti del Foro dialogo politico nella loro determinazione a partecipare al processo. La Williams ha ribadito l'impegno e il rispetto della Missione Onu per la decisione dei membri del Foro di dialogo durante il recente incontro di persona in Tunisia che hanno optato per una base consensuale delle scelte del Foro. L'incontro del 5 dicembre ha visto, secondo Unsmil, un impegno costruttivo da parte dei membri del Foro di dialogo politico e il desiderio di andare avanti per il bene del popolo libico. La Williams ha annunciato che nei prossimi giorni si terrà una sessione virtuale per discutere i prossimi passi sulla base dei suggerimenti molto produttivi presentati da molti dei membri del Foro politico nella sessione del 5 dicembre. (segue) (Res)