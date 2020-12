Libia: inviato Onu tiene riunione virtuale del Foro di dialogo politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale Onu ha elogiato il continuo impegno dei membri del Foro di dialogo per lo svolgimento delle elezioni nazionali il 24 dicembre 2021. La Williams ha inoltre sottolineato l'importanza del lavoro intrapreso dall'Alta commissione per le elezioni nazionali (Hnec) nella preparazione delle future elezioni e ha accolto con favore la decisione del governo di stanziare il budget per l'Hnec per avviare i preparativi, sollecitando l'erogazione immediata dei fondi promessi. La diplomatica Onu, ha inoltre lodato i progressi compiuti nel percorso economico, in particolare, la prevista riunione del Consiglio di amministrazione della Banca centrale della Libia, che dovrebbe affrontare l'unificazione del tasso di cambio. (segue) (Res)