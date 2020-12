Libia: inviato Onu tiene riunione virtuale del Foro di dialogo politico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, la Williams ha accolto con favore gli sforzi in corso da parte della Camera dei rappresentanti per riunirsi nuovamente, invitando i deputati e i membri dell’Alto consiglio di Stato libico a lavorare in modo costruttivo con il Foro di dialogo politico per aprire la strada verso la riunificazione delle istituzioni. “L'Unsmil ritiene che tutti questi sviluppi positivi dimostrino che esiste un collegio elettorale dal basso verso l'alto per il cambiamento che spinge le istituzioni nazionali a ripristinare la sovranità della Libia e soddisfare i bisogni e le aspirazioni del popolo libico”, conclude la nota della Missione Onu. (Res)