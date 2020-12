Milano: gravissimo incidente in tangenziale, muoiono genitori e figlia, gravissimi i due fratellini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Padre, madre e figlia morti e i due fratelli gravemente feriti: è questo l’esito di un incidente avvenuto ieri sera sulla tangenziale Ovest di Milano, all’altezza di Rozzano. Intorno alle 20, una Bmw modello 218, guidata da H.Z., un 41enne residente a Milano - come ha potuto accertare la Polizia stradale di Milano - mentre percorreva la corsia centrale della tangenziale ha tamponato con la parte anteriore sinistra la parte posteriore destra di una Honda Jazz, che percorreva la stessa corsia. Al volante c’era un cittadino ecuadoregno residente a Milano, C. F., di 41 anni. Seduta accanto a lui la moglie di 39 anni e dietro i tre figli della coppia: un bambino di 10 anni, la sorella di 12 e il fratello maggiore di 16. A causa dell'urto l’auto della famiglia ha ruotato in senso antiorario, finendo trasversale nella corsia di sorpasso, dove stava arrivando una Mercedes C 220 guidata da P.M., 41enne italiano residente in provincia di Milano. L’uomo, trovando la corsia ostruita, non è riuscito a evitare l’auto: la parte anteriore della Mercedes ha quindi colpito la fiancata destra dell’Honda Jazz. (segue) (com)