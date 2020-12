Milano: gravissimo incidente in tangenziale, muoiono genitori e figlia, gravissimi i due fratellini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’incidente è morta sul colpo la donna di 39 anni, come accertato dalle automediche giunte sul posto. La figlia di dodici anni è deceduta alle 22 all’ospedale San Paolo di Milano, mentre il padre è morto all’Istituto clinico Humanitas di Rozzano poco dopo la mezzanotte e mezza. I due figli maschi sono ricoverati al Policlinico di Milano e agli Ospedali Riuniti di Bergamo entrambi in codice rosso. Il conducente della Bmw è stato trasportato in codice giallo all’Humanitas. Gli inquirenti hanno richiesto gli accertamenti alcolemici e tossicologici dei conducenti e i veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro dall’autorità giudiziaria, che ha anche disposto l'autopsia dei corpi. Le autorità consolari ecuadoregne sono state informate del decesso di padre, madre e figlia e sono in corso le ricerche per rintracciare eventuali parenti in Italia, dove la famiglia risiedeva da tempo. (com)