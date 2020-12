Milano: si ritrovano a far festa, giovani sanzionati dai carabinieri a Legnano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono ritrovati a far festa, nonostante le disposizioni anti-Covid. Per questo un gruppo di giovani, questa mattina intorno alle 6.30, a Legnano, nel Milanese, è stato sanzionato dai carabinieri del nucleo Radiomobile. I militari sono interventi in via Santa Colomba, dopo che alla centrale operativa è arrivata la segnalazione di musica ad alto volume. Giunti sul posto, i carabinieri hanno appurato che all'interno dell'abitazione di una giovane, i cui genitori si trovano attualmente all'estero, era in corso una festa, a cui stavano partecipando 16 ragazzi tra i 15 e i 24 anni, due dei quali minorenni. I giovani, residenti in vari Comuni della zona, sono stati sanzionati amministrativamente per aver violato il divieto di assembramento e, ad esclusione della figlia dei proprietari di casa, di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza. I due minori sono stati affidati ai genitori.(com)