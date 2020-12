Libia: al via sessione della Camera dei rappresentanti a Ghadames

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via in tarda mattinata la sessione della Camera dei rappresentanti nella città della Libia occidentale di Ghadames, al confine con l'Algeria. Lo riferisce l’emittente panaraba “al Arabiya”. Nella sessione, che vedrà il cuore delle discussioni domani 7 dicembre, i punti più importanti all'ordine del giorno sono la modifica dei regolamenti interni e lo sviluppo di una tabella di marcia verso l'uscita dalla fase di transizione della Libia. I deputati si sono recati in questi giorni a Ghadames dopo la fine degli incontri nella città marocchina di Tangeri la scorsa settimana, nell'ambito degli sforzi internazionali e regionali per riunificare il parlamento libico, diviso tra Tobruk, in Cirenaica, e Tripoli.(Lit)