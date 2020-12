Grecia-Francia: colloquio ministri Esteri Dendias-Le Drian, focus su Ue e Mediterraneo orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ellenico Nikos Dendias ha avuto una conversazione con la controparte francese Jean-Yves Le Drian. Lo riferisce il quotidiano greco "Kathimerini" riprendendo quanto comunicato dall'ufficio stampa del dicastero degli Esteri di Atene. Al centro della conversazione fra i due capi della diplomazia vi è stata l'agenda del Consiglio affari esteri Ue e del Consiglio europeo che si terranno in settimana. Altro tema di discussione, come rilevato da Dendias, sono state le "attività illegali della Turchia nel Mediterraneo orientale". Nei giorni scorsi Le Drian ha detto che "non può mancare la solidarietà dell’Ue nei confronti dei Paesi che si sono sentiti aggrediti". Nel corso del Consiglio europeo dello scorso ottobre si è proposto il dialogo, basato sul merito, “e siamo disponibili a un confronto che tenga in considerazione la sovranità dei Paesi europei”, come Cipro e Grecia. (Gra)